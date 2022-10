San Leone, la mareggiata rompe la fogna: liquami in mare

"Dopo la mareggiata di questa notte si è nuovamente rotta la condotta premente, che trasporta le fogne di San Leone al depuratore di Sant’Anna".

A denunciarlo, con foto e video che documentano il disastro ambientale, è l'associazione Mareamico che aggiunge: "Tonnellate di fogne stanno finendo in mare, inquinandolo. In quel posto va immediatamente ricostruita la barriera di massi a difesa dei luoghi e va spostata questa pericolosa condotta che è sempre in balia delle onde. E’ incredibile - aggiunge l'associazione ambientalista - come ancora nel 2022 possa esistere un tale pericoloso e medievale progetto di trasporto delle fogne".