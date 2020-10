Primo caso di Covid a Sambuca, il sindaco: "Ridotti gli orari di apertura dei locali"

"Già da ieri sera abbiamo ridotto l'orario di apertura al pubblico dei locali che sono location di ritrovo dei ragazzi. Stiamo attivando tutte le procedure per porre rimedio all'eventuale esplosione, in paese, della pandemia. I dati nazionali non sono confortanti, anzi sono allarmanti. Bisogna fare qualche passo indietro, tornare ai mesi in cui era scontato fare attenzione e qualche sacrificio. Questo serve per salvaguardare la salute di tutti". Lo ha detto, lanciando un appello soprattutto ai giovani, il sindaco di Sambuca di Sicilia: Leonardo Ciaccio. Nella cittadina si è registrato infatti il primo caso di Coronavirus.

"Voglio rassicurare tutti, il Comune non nasconde i casi. Non priviamo la comunità di conoscere la situazione - ha aggiunto l'amministratore - . Faremo attenzione, monitoreremo tutti i casi sospetti".