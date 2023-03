Il Val d'Akragas si prepara per il Mandorlo in Fiore: ecco le immagini delle prove

Come da tradizione ci sarà anche lo storico gruppo folk “Val d'Akragas” fra i partecipanti all'edizione numero sessantacinque del festival internazionale del folclore di Agrigento. Sono circa quaranta, fra ballerini e musicisti, i membri del gruppo presieduto da Lello Casesa che stanno ultimando le prove per i balli da proporre al Mandorlo in Fiore in programma dal 5 al 12 marzo prossimi.

Il Val d'Akragas sta lavorando, inoltre, alla imminente tourneè negli Stati Uniti d'America, a New York per la precisione, dove incontrerà la fortissima comunità di italo-americani.