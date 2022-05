La grande musica italiana risuona al "Pirandello": tutti in piedi per "Rock in teatro"

Al teatro "Pirandello" di Agrigento è arrivato il grande rock italiano, e ha trasformato il palco dell'edificio monumentale dedicato al drammaturgo in una grande "arena".

E' stata una festa della musica "Rock in teatro", l'evento che è arrivato in città ieri sera e che ha visto riuniti alcuni dei migliori chitarristi rock della scena italiana: Ricky Portera (chitarrista degli Stadio); Maurizio Solieri, per vent'anni chitarrista di Vasco Rossi; l'ex Litfiba e chitarrista di Ligabue Federico Poggipollini e Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato. Alla voce, a trascinare i numerosi spettatori sulle note delle più famose canzoni italiane, Lorenzo Campani (New Era e Solieri Gang, finalista di The Voice). La sessione ritmica è stata affidata per basso e batteria a Rigo Righetti e Robby Pellati.

Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti di "Rock in teatro", andrà in beneficenza grazie alla collaborazione con i circoli Rotary e Rotaract di Agrigento.