Cumuli di rifiuti nelle vie Esseneto e Damareta: il video che racconta il degrado della zona

In prossimità dei sacchetti di immondizia abbandonati per strada, a causa delle alte temperature, provengono cattivi odori che rendono l’aria quasi irrespirabile

Nelle vie Esseneto e Damareta, in centro città, numerosi sacchetti d’immondizia sparsi per strada ma soprattutto rifiuti ingombranti abbandonati a ridosso delle auto parcheggiate, in una zona piena di palazzi e densamente abitata. Il video che “racconta” la precaria situazione igienico-sanitaria è eloquente. Inoltre i residenti lamentano la presenza di odori nauseabondi che provengono dai sacchetti di rifiuti abbandonati a causa delle alte temperature che ne facilitano la rapida decomposizione.