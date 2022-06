Festa dell'Arma, riconoscimenti ai militari: ecco a chi sono andate le prime ricompense

Si è svolta nel cortile della caserma Biagio Pistone di Agrigento, la sobria cerimonia di consegna delle ricompense che la Legione carabinieri Sicilia ha concesso ai militari in servizio presso il comando provinciale di Agrigento. Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dei 208 anni di fondazione dell'Arma, il colonnello Vittorio Stingo si è complimentato personalmente con i militari che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio.

Ecco l'elenco dei premiati:

Tenente Fabio Armetta (comandante tenenza di Favara), mar. magg. Alfonso David Contraffatto (com. stazione carabinieri Grotte), brig.Ca. q.s. Enrico Servillo (Norm Canicattì), vice brig. Domenico Salvo Perugia (Norm Canicattì), cap. Fabio Proietti (com. tenenza Ribera), brig. Ca. Sergio Lucio Capostango (tenenza Ribera), vice brig. Francesco Arruzza (tenenza Ribera), app. scelto Giovanni Alfano ( stazione carabinieri Sciacca), car. Mario Pellegrino (tenenza Ribera), cap. Augusto Petrocchi (com. compagnia Licata), ten. Carmelo Caccetta (com. Norm Licata), lgt c.s. Gianfranco Antonuccio (sezione operativa compagnia Licata), lgt c.s. Giacomo Piacenti (sezione operativa compagnia Licata), lgt Stefano D'Elia (sezione operativa compagnia Licata), lgt Giuseppe Mele (sezione operativa compagnia Licata), mar. Giuseppe Licata (sezione operativa compagnia Licata), brig. Ca. Giusepe Azzolino (sezione operativa compagnia Licata), brig. Alessandro Martino (sezione operativa compagnia Licata).

Altre ricompense sono state concesse a militari che per motivi di concedo o perché trasferiti in altra sede, non hanno potuto ritirare personalmente il riconoscimento. Le celebrazioni per il 208esimo annuale di fondazione continuano nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, con la cerimonia ai piedi del tempio della Concordia in programma alle ore 18:30 di oggi, lunedì 5 giugno.