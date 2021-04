Il ricordo di Goethe rivive nel centro storico, restaurata l’epigrafe bronzea dedicata al viaggiatore tedesco

E’ stata avviata dagli esperti del Parco archeologico di Agrigento la pulizia della targa in bronzo che ricorda il soggiorno a Girgenti dello scrittore tedesco Johan Wolfang von Goethe.

Il restauro dell’epigrafe commemorativa posta in un angolo di Palazzo “Celauro” che fu lo stabile della via Atenea che ospitò il viaggiatore tedesco, era stato chiesto dal presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Emanuele Farruggia, istanza che è stata prontamente accolta dal direttore del parco archeologico, l’architetto Roberto Sciarratta che dai microfoni di AgrigentoNotizie dichiara: ”Ci sembrava giusto dare il nostro contributo affinchè questa memoria venisse riaccesa con una ulteriore luce che possa ricordare quel viaggio e che possa mettere in risalto un angolo del centro storico”.