Raccolta dei rifiuti in via Atenea, un residente: "Anche un'ambulanza rimasta bloccata"

Raccolta dei rifiuti porta a porta in via Atenea, si continuano a registrare disservizi o, almeno, una chiara incompatibilità tra la Ztl e gli orri in cui i mastelli di residenti e negozi vengono svuotati dalle ditte incaricate.

Accade infatti frequentemente che le operazioni di raccolta blocchino il traffico veicolare per lungo tempo, provocando disagi ad avventori e cittadini in generale. In questo "tappo" è incappata nei giorni scorsi anche un'ambulanza.

A segnalarcelo è un cittadino che ci ha fornito il video in allegato.

"Qualche giorno fa - ci scrive - avete fatto un utilissimo articolo sulla raccolta dei rifiuti in via Atenea, con il mezzo che invece di passare in orari di ztl attiva passa quando ancora è aperta al traffico veicolare, creando disagi quotidiani facendo perdere la fiducia agli automobilisti nel percorrere questa via, con danni per le attività commerciali".

Quanto bisogna aspettare prima che si possa provvedere a revisionare gli orari di raccolta dei rifiuti o, quantomeno, della Ztl?