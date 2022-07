Cantieri edili e infortuni sul lavoro, siglato l'accordo tra ingegneri e Inail: basta morti e feriti

Il protocollo prevede la collaborazione delle professionalità e la formazione per prevenire gli incidenti, prevista attività di sensibilizzazione anche nelle scuole

Inail e Ordine degli ingegneri insieme per contrastare gli infortuni sul lavoro. In mattinata, il neo direttore dell'istituto Filippo Buscemi e il presidente del consiglio provinciale dell'Ordine, Achille Furioso, hanno siglato l'intesa che, mediante le professionalità espresse da entrambi gli enti, prevede la formazione dei tecnici sulle pratiche di prevenzione infortuni nei cantieri edili e in tutti gli altri ambiti lavorativi.