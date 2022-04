Eliminare le erbacce senza pesticidi, via a progetto sperimentale al Parco archeologico

Eliminare le erbacce senza far ricorso a prodotti chimici - impattanti sull'ambiente e poco sicuri per l'uomo - ma utilizzando semplici getti di vapore caldo. La Valle dei Templi di Agrigento diventa protagonista di un progetto di "green conservation" ideato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Territorio Italia in partnership con Green Heroes.

La fondazione, in particolare, valorizzerà il sito con un intervento di agro-ingegneria ecodiserbante, usando additivi vegetali ricavati interamente da ingredienti recuperati dallo spreco alimentare. Questa mattina è stato effettuato il primo intervento di manutenzione al Tempio di Esculapio, dove da alcuni anni è stato ricostruito un giardino. La manutenzione riguarda anche l’anello intorno al tempio e comprende la conservazione dei semi delle piante storiche indigene di importante pregio botanico: piante medicinali, arboree, arbustive ed erbacee da preservare.