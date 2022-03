Riscoprire la bellezza di Agrigento in musica: ecco il progetto

"Agrigento in Musica". E' questo il titolo del progetto proposto da un saxofonista agrigentino, Pietro Vitellaro.

"L'obiettivo principale - spiega - è far conoscere il mio territorio, le bellezze racchiuse in un posto unico nel suo genere, nei video la musica si fonde con scenari paesaggistici e culturali della città di Agrigento e non solo... Un viaggio professionale che immerge il pubblico all'interno di un contest unico e attuale. Ecco perchè inizio da qui, un percorso itinerante che toccherà le varie città d'Italia e anche d'Europa, attraverso linguaggi musicali proiettati per la condivisione. Avrò l'onore ed il piacere di condividere questo progetto con grandi artisti nonchè amici".

Il progetto vedrà la realizzazione di diversi video che permetteranno di riscoprire anche luoghi artistici di grande bellezza del nostro territorio.