Un presepe bene Unesco in caserma, i carabinieri aprono le porte al pubblico

"Natale è quel periodo dell'anno in cui siamo più predisposti ad aprire il cuore al prossimo, noi lo faremo aprendo la nostra caserma per l'esposizione del presepe artistico del maestro Roberto Vanadia. Noi siamo l'arma della gente e vigileremo affinchè possa essere per tutti un santo e sereno Natale per tutti".

Questo è l'auspicio del comandante provinciale di carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo diffuso dalla caserma "Biagio Pistone" dove in occasione delle festività natalizie si apre al pubblico per il presepe artistico del maestro Vanadia che propone la natività fra i vicoli del centro storico, non solo della città dei Templi ma di un qualsiasi vecchio quartiere della Sicilia di fine ottocento.