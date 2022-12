Dal Pirandello al Posta Vecchia, ecco "l'altro cartellone" teatrale delle compagnie locali

Il teatro Luigi Pirandello di Agrigento raddoppia la propria offerta artistica e, grazie alla collaborazione con il teatro della Posta Vecchia, propone un cartellone parallelo che, nella struttura diretta da Giovanni Moscato, accoglie le rappresentazioni curate dalle compagnie locali.

In mattinata, nella sala rosa del Pirandello, si è svolta la presentazione anche del cartellone dei matinèe per le scuole, alla presenza, tra gli altri anche del noto attore Corrado Tedeschi protagonista del musical “Buoni...se potete”.

Si tratta di una produzione in house, e che vede in scena anche la giovane artista Martina Di Fonte e l'inossidabile Nino Bellomo. Il debutto dello spettacolo ispirato alla vita di San Filippo Neri ed arrangiato dal maestro Marco Savatteri è fissato per venerdì 16 dicembre.