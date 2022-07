Teatro Pirandello, ecco la nuova stagione: tutti gli spettacoli previsti

Il teatro Luigi Pirandello di Agrigento è stato promosso a struttura df produzione nazionale: il riconoscimento arriva dal ministero dei Beni Culturali che su 135 istanze avanzate dai teatri italiani, ha accolto la richiesta presentata dalla Fondazione agrigentina.

Ad annunciare la nuova "qualifica" del teatro è stato lo stesso direttore artistico Francesco Bellomo in occasione della presentazione del cartellone della nuova stagione teatrale. Dieci gli spettacoli in programma, si parte il 12 e 13 novembre prossimi con “Il caso Tandoy” di Michele Guardì con Gianluca Guidi.

A seguire, il 26 e 27 novembre “The children”di Lucy Kirkwood con Elisabetta Pozzi. Il 17 e 18 novembre, in scena “State buoni se potete” di Luigi Magni e curato dalla Casa del Musical. Il 2023 per il teatro Pirandello si apre, il 17 e 18 gennaio con “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek con Francesco Pannofino e Simona Marchini.

Il primo febbraio e in replica il giorno successivo invece, sul palco arriva “Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello con Lucia Lavia. Il 18 e 19 febbraio “La vita davanti a se” interpretato da Silvio Orlando mentre il 23 e 24 marzo toccherà ad Enrico Guarneri con “La roba” di Giovanni Verga. Restando in tema di classici, il 4 e 5 aprile in scena “Don Chisioctte”con Alessio Boni e Serra Ylmaz. Il 15 e 16 aprile, la commedia musicale “Stanno sparando sulla nostra canzone” con Veronica Pivetti. La stagione teatrale 2022-2023 si chiude, il 6 e 7 maggio prossimi con “L'onorevole” di Leonardo Sciascia con Gaetano Aronica.