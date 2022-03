Parcheggio pluripiano, il video "shock" di Codacons: c'è un settore allagato

L'associazione denuncia lo stato di abbandono in cui versa la struttura, che oggi è al centro di un "braccio di ferro" per la gestione

E' letteralmente "allagato", il piano terra del parcheggio pluripiano di via Nenni, ad Agrigento. A denunciarlo, con un video, è il vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa.

"Si tratta - dice in una nota - dello stesso parcheggio per il quale l’amministrazione Miccichè ha dimostrato la sua scarsa propensione ad amministrare la cosa pubblica. Non aggiungiamo altro, ma se era questo il cambio di rotta, forse era meglio lasciare la nave in rada".