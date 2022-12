Maxi rissa a sediate fra ragazzini durante la notte: la denuncia di Di Rosa, ecco il video

Una maxi rissa, nel cuore della notte, in piazza San Francesco con una mezza dozzina di ragazzini coinvolti. A denunciare l'episodio, documentandolo con un video, è il dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa.

Nel filmato, girato con lo smartphone da un passante, si vedono alcuni giovanissimi prendersi a colpi di sedia e sfasciare gli arredi di un locale, senza che nessuno intervenga per fermarli, prima di darsi alla fuga fra la via Pirandello e la scalinata che porta in via Empedocle.

Il video ha fatto il giro dei social dopo la pubblicazione da parte di Di Rosa secondo cui sarebbe stato filmato la notte di Natale attorno alle 2.

"La violenta rissa di piazza san Francesco, testimoniata dalle Immagini nelle quali si vedono giovanissimi darsele di santa ragione distruggendo un locale pubblico - commenta il responsabile regionale del dipartimento trasparenza enti locali -, dimostra, laddove ce ne fosse di bisogno che non serve dare orari di chiusura ai locali perché i violenti restano in strada a fare le proprie scorribande. Il problema è e resta quello dell’assenza di controlli".

Di Rosa aggiunge: "Lo avevamo detto quando abbiamo sposato la proposta dei gestori di dotarsi di vigilanti e lo ribadiamo anche adesso. Agrigento sconta purtroppo l’assenza di una seria politica di controllo del territorio e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".