Paura a Fontanelle, il vento fa precipitare due recipienti idrici: sfondate due auto

Fortunatamente nessuno era presente in quel momento e quindi non si sono regisrati feriti

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Fontanelle, in via Bonfigio, dove a causa del forte vento due recipienti in vetroresina per l'acqua sono precipitati al suolo danneggiando pesantemente due auto in sosta.

Per fortuna non si sono registrati feriti perché in quel momento i mezzi erano semplicemente in sosta, ma sarebbe potuta essere una strage: i contenitori, per quanto verosimilmente quasi del tutto vuoti, pesano infatti alcune decine di chil, e hanno infatti provocato profonde "ferite" alle auto, una Renault Megane e una Fiat Grande Punto, facendo esplodere finestrini e lunotto e daneggiando la carrozzeria.

In tutto il territorio provinciale si stanno registrando alberi caduti e alcuni danni provocati dal maltempo.