Parco dell'Addolorata, sempre più degrado: scale usate per le moto da cross

Il Parco dell’Addolorata viene usato anche come grande pista da motocross "urbana".

A denunciarlo sui social il Codacons di Agrigento e il suo responsabile trasparenza enti locali regionale Giuseppe DI Rosa. "Pensavamo che il peggio lo avessimo già visto - dice -ed invece prendiamo atto che nei prossimi 2 anni ne vedremo sempre di più".

Nel video si vede chiaramente un motociclista in sella al suo mezzo da cross che si lancia lungo le scale che uniscono due livelli della grande struttura nata nell'area interessata dalla Frana di Agrigento e mai completata del tutto né resa veramente fruibile.

Uno sperpero di denaro pubblico della dimensioni colossali, un enorme problema anche per il Comune che, ad oggi, non ha come gestire nè recuperare l'infrastruttura.