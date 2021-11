La palma davanti alla Prefettura rischia di abbattersi al suolo: accorrono i vigili del fuoco

I pompieri, grazie all'autoscala, sono riusciti a raggiungere e a mettere in sicurezza, ancorandolo al prospetto del palazzo, l'arbusto

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per mettere in sicurezza, ancorandola al prospetto del palazzo, la palma che sorge in piazzale Vittorio Emanuele. L'arbusto, a causa del forte vento, anche dei passati giorni, rischiava di abbattersi al suolo da un momento all'altro. E nello stesso identico punto dove si sono già registrati cedimenti di calcinacci proprio dal prospetto del palazzo che ospita anche la Prefettura oltre al Libero consorzio comunale.