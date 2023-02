Abbondante nevicata a Cammarata: scuole chiuse per scongiurare rischi e disagi

Il sindaco Giuseppe Mangiapane: "La decisione è stata presa anche per evitare problemi agli insegnanti che arrivano da altri Comuni". Fiocca anche in altri paesi dell'Agrigentino

Nevica, e anche abbondantemente, fra Cammarata e Casteltermini. Uno spettacolo della natura che, come al solito, incanta anche i più distratti. E in queste ore, tutti o quasi, si sono "armati" di telefono cellulare per immortalare scenari d'incanto.

A Cammarata, con ordinanza del sindaco Giuseppe Mangiapane, le scuole - di ogni ordine e grado (compreso l'asilo nido comunale) - sono rimaste chiuse in via precauzionale. "Al momento non ci sono problemi di viabilità, né disagi - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, il sindaco Mangiapane - . La decisione di chiudere gli istituti scolastici è stata presa, viste le condizioni meteorologiche caratterizzate da nevicate, anche per evitare problemi e rischi agli insegnanti che arrivano da altri Comuni. Per domani ancora non sappiamo, valuteremo nel pomeriggio o in prima serata sulla base delle nuove previsioni meteo".

Fiocca, ma con minore intensità (essendo a quote più basse), anche su altri paesi dell'hinterland Agrigentino.

La Prefettura ha, intanto, allertato tutti gli amministratori affinché "vengano approntati gli accorgimenti necessari per attuare i piani comunali di Protezione civile, fornendo indicazioni alla popolazione sui luoghi dove sostare in caso di pericolo e consigliando di evitare gli spostamenti".