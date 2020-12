Natale è corsa ai regali, appello del Comune: "Pensate anche ai bambini meno fortunati”

Scade domani, domenica 20 dicembre, l’iniziativa benefica “il regalo sospeso” lanciata dal Comune di Agrigento e che mira a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. I cittadini, possono recarsi in una delle nove attività commerciali aderenti, e acquistare un giocattolo in sospeso. Il regalo sarà poi consegnato dalle associazioni di volontariato alle famiglie che versano in condizione di disagio economico.

Solidarietà, per Natale c’è il “Regalo sospeso”: appello al buon cuore dei cittadini

Alla vigilia dunque della scadenza dell’iniziativa, l’assessore alla Solidarietà sociale Marco Vullo e quello alle Attività Produttive, Francesco Picarella, dai microfoni di AgrigentoNotizie rinnovano l’appello al buon cuore degli agrigentini.

"Sono giorni frenetici perché siamo alle porte di un lockdown – spiega l’assessore Vullo – quindi chiediamo, a chi può, di continuare a donare per potere arrivare a quei bambini meno fortunati e fare loro un bel regalo”. “Gli agrigentini – ha evidenziato invece l’assessore Picarella – hanno sempre dimostrato di avere un grande cuore e sono sicuro – ha aggiunto – che penseranno anche a questi bambini e ai loro doni di Natale”.