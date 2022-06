Il meglio dell’arte contemporanea internazionale approda in città: ecco la mostra della collezione “Genesi”

Dopo Varese, Assisi e Matera, la città di Agrigento ospita la quarta tappa della mostra itinerante “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, che parte dall’omonimo progetto che mira a fornire un'educazione permanente in tema di diritti umani. La mostra, apre in occasione della prossima giornata mondiale dell’ambiente in programma il 5 giugno. Il messaggio che unisce le opere della collezione "Genesi" si sviluppa su sei principali sezioni tematiche: la prima è quella dedicata alle tradizioni e la storia di ogni comunità come memoria collettiva da preservare in quanto elemento identitario; poi c'è una sezione dedicata all’identità multiculturale; Il terzo settore è dedicato alle vittime del potere con riferimenti artistici a censure, genocidi, guerre e razzismo. Particolare rilievo è dato alla condizione femminile e alle tematiche ambientali. La mostra, sarà fruibile dal 5 giugno al 4 settembre prossimi, oltre che nel museo archeologico Pietro Griffo le opere della collezione Genesi saranno esposte anche nella biblioteca Lucchesiana.