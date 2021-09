Montevago, si ricorda una vittima dell'11 settembre americano

Il comune di Montevago ha ricordato oggi con uno specifico annullo filatelico la concittadina Lucia Crifasi, vittima dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001 alle "torri gemelle" di New York.

Nel piccolo centro belicino esiste già una piazza che porta il suo nome dove dal 2004 è presente una scultura ambientale di Franco Panella, dedicata a lei e a tutte le altre vittime dell’attentato.

“In occasione del ventesimo anniversario della morte – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - il comune di Montevago ha voluto ricordare con un annullo postale la concittadina Lucia Crifasi, tra le vittime dell’attentato alle Torri Gemelle. E’ un momento storico per la nostra comunità e per questo ringrazio Poste Italiane per il pensiero e per il lavoro che sta facendo in favore dei piccoli comuni. Tutta la comunità si stringe attorno ai familiari di Lucia Crifasi e di tutte le vittime del terrorismo”.