Autodromo di Racalmuto, in pista youtuber da migliaia di follower: le "evoluzioni" di Paky Twc e Devais

Sembrano lontani i tempi in cui, da adolescenti, si passavano interi pomeriggi in officine o magazzini più o meno improvvisati per “smanettare” sui motorini che i genitori ci avevano regalato per i 14 anni. Erano gli anni Novanta ed elaborare il motore per farlo andare più forte era il passatempo preferito e alternativo alle classiche partite di pallone.

Nell’era degli smarphone e delle consolle per videogiochi, dei social ma anche dei monopattini elettrici che distolgono la mente da hobby considerati ormai “defunti”, due influencer dimostrano che in realtà la passione per i motori conquista anche i ragazzi di oggi.

Si tratta di Paky Twc e Devais che contano migliaia di iscritti nei rispettivi canali YouTube e che con i loro video raccontano esperimenti, elaborazioni estreme e fantasiose, sfide e acrobazie su veicoli termici. Altro che batterie e motori elettrici. E così la puzza di benzina e di gas da rumorose marmitte ha letteralmente invaso gli spazi dell’autodromo Valle dei templi di Racalmuto in occasione del “Miscela Day” promosso da Malossi, azienda leader nel settore delle elaborazioni di ciclomotori e piccoli motocicli. Ad accogliere i due youtuber è stato un pubblico numerosissimo che, smartphone alla mano, ha immortalato ogni momento della loro esibizione tra acrobazie e impennate.