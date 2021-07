Fede e tradizioni, manifestazione tributo per i portatori di San Calò

In assenza delle tradizionali processioni, annullate causa emergenza Covid, nella settimana dedicata ai festeggiamenti di San Calogero la città di Agrigento non rinuncia alla devozione popolare e lo ha fatto anche in occasione di un momento cu lturale che è stato dedicato ai portatori. L'iniziativa che si è svolta nel cortile dell'accademia di Belle Arti “Michelangelo” è stato promosso dall'operatore culturale Lello Casesa ed ha visto la presenza di diverse autorità locali e di artisti che hanno intrattenuto i presenti, fra loro anche il musicista Tom Sinatra e l'orchestrina del gruppo folk “Val d'Akragas”.