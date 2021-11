Esonda un torrente, il fango invade un tratto della Palermo-Agrigento

La strada, vicino alla zona industriale di Lercara, si è trasformata in fiume ed è stata riaperta al transito solo nel pomeriggio

Piove e la Palermo-Agrigento "diventa" un fiume in piena. Sono bastate tre ore di pioggia questa mattina per rendere impraticabile le strade vicine alla zona industriale di Lercara Friddi, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in attesa dell'intervento della Protezione civile e dei vigili del fuoco.

La strada è tornata percorribile solo nel primo pomeriggio.

