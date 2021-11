Bomba d'acqua sulla città: strade allagate e disagi per gli automobilisti

E' un'allerta gialla che sembra in realtà "arancione scuro" quella che si è abbattuta sulla città di Agrigento e su larga parte della provincia nella giornata di oggi. Ovunque forti piogge e venti di tempesta stanno provocando danni e disagi.

Nel capoluogo le strade erano già allagate poco dopo l'inizio del temporale, con rallentamenti al traffico veicolare, pericoli e disagi per gli automobilisti. In zona Quadrivio Spinasanta le abbondanti piogge hanno letteralmente allagato il cortile dell'Istituto Anna Frank, disagi anche lungo la via Cimarra e la via Mazzini.

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono in campo per prevenire ulteriori danni a persone o cose, guardando però con preoccupazione al cielo, con la pioggia che al momento non accenna a smettere.