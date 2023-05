Maiale pascola tra erba e i rifiuti in via dei Fiumi: il video è virale

Il grosso suino si stava nutrendo di quanto si trovava in uno dei tanti sacchetti abbandonati

Come nel famoso video dell'intervallo, con un gregge di pecore che placido bruca in un prato verde, ma senza il prato e soprattutto con un grosso maiale al posto dei più candidi ovini.

Siamo in via dei Fiumi e un cittadino, Sergio Scuteri, probabilmente non ha creduto ai suoi occhi quando ha visto un suino nero che mangiava tra l'erba e i rifiuti che purtroppo si trovano sul ciglio della strada. L'animale si nutriva serenamente di quanto ricavato da un sacchetto, mentre intorno passavano le auto.

Potrebbe trattarsi di un maiale scappato a qualche proprietà privata e che, speriamo - visto quello che mangia - non sia destinato ad essere macellato. Non è da escludersi tuttavia che si tratti di un animale selvatico: già da tempo tra la Valle dei Templi e la zona a valle della Rupe atenea sono stati più volte individuati ibridi di cinghiale e maiale che vivono allo stato brado.

Il video è stato postato sul gruppo Facebook "Agrigento Punto e a Capo" e ovviamente è divenuto velocemente virale.