Maialino fa il bagno nel mare di San Leone: i bambini lo adottano e ne fanno la mascotte della spiaggia

Il suino che inizialmente era stato scambiato per un cinghiale ha subito incantato i bagnanti

Insolito bagnante oggi nel mare di San Leone dove, nei pressi della quarta spiaggia del viale delle Dune è improvvisamente apparso un simpatico maialino vietnamita.

Il suino, inizialmente scambiato per un cinghiale, era in realtà un docilissimo esemplare da compagnia portato sull'arenile da una famiglia. Il maialino è subito stato “adottato” dai tanti bambini presenti che gli hanno riservato coccole e carezze. La scena non è passata inosservata al nostro lettore Maurizio Cuschera che ci ha gentilmente fornito il video che lo stesso ha girato con lo smartphone.