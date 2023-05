Magna via.. dei rifiuti, la denuncia: "Pessimo biglietto da visita per la Capitale della cultura"

"Agrigento Capitale della Cultura potrebbe fare qualcosina in più. Altrimenti facciamo brutta figura". Sono parole dure, ma piene di rammarico, quelle affidate ad una "storia" su Instagram da Marco Maccarini, presentatore Tv e speaker radio molto famoso, con un ampio seguito sui social, che in questi giorni proprio sul proprio profilo Instagram ha raccontato la piccola impresa della Magna Via Francigena, il percorso da che Plermo porta appunto ad Agrigento attraverso alcune delle zone più belle della Sicilia centrale.

Un racconto attento e appassionato che però, arrivato in provincia si è dovuto scontrare con una realtà fatta - anche - di degrado, con rifiuti abbandonati per le strade ed enormi discariche abusive lungo un percorso che, va ricordato, è turistico.

"Come pensavo, la mia testimonianza sull’ultimo tratto della Magna via Francigena alle porte di Agrigento ha destato indignazione e clamore soprattutto da parte di chi, vivendo qui o essendoci nato, spera in un cambiamento immediato e radicale di mentalità - dice - . Considerando che Agrigento è una bellissima città ed è capitale della cultura ‘25, si deve immediatamente agire sulla protezione, cura, rispetto dell’ambiente e di conseguenza di noi stessi! Ci tengo a sottolineare che il resto del percorso è perfettamente pulito, ben tenuto, molto ben segnalato (quasi impossibile sbagliare strada). Anche l’ingresso in Agrigento è molto suggestivo ed è un peccato che la noncuranza rubi la scena.

Mi auguro e sono sicuro che presto si volti pagina".

Un video che ha raccolto quasi 1500 "mi piace" e un gran numero di commenti anche da parte di siciliani e agrigentini giustamente indignati per il brutto spettacolo offerto ai pellegrini.

Immagni che hanno suscitato anche la reazione del profilo Facebook "Vie Francigene di Sicilia"

"C’è una vergogna che non sappiamo gestire - scrive -. Ci sono anni di lavoro e spese e interessi di un territorio dietro che, davanti a queste scene, si fermano. Ci sono ogni anno 2100 persone che arrivano a piedi in città, che hanno mosso 1.155.000€ l’anno su tutto il percorso, C’è la disarmante constatazione che così non possiamo farcela da soli. C’è la volontà di essere Capitale della Cultura e poi da anni non si riescono a superare abusivismo, degrado e inciviltà".