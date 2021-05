L'officina delle tradizioni popolari è luogo del cuore Fai: collocata una targa celebrativa

“L'officina delle tradizioni popolari” nel marzo scorso è stato il sito agrigentino più votato tra “I luoghi del cuore” proposti dal Fondo ambiente italiano. In mattinata una terga celebrativa è stata posta all'ingresso del polo espositivo che raccoglie la storia del folclore agrigentino. Presenti tra gli altri i delegati del Fai con in testa il presidente regionale Giuseppe Taibi, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè e Lello Casesa che per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è il curatore dello spazio espositivo. Per l'occasione, nel rispetto delle normative anti Covid, i presenti sono stati allietati con uno spettacolo dell'opera dei pupi.