Incendio all'alba in un'abitazione del centro storico: rogo devasta appartamento

Attimi di paura questa mattina all'alba in centro storico ad Agrigento. Un violento incendio è scoppiato infatti in un'abitazione in via Formica, strada che collega la via Empedocle con la zona a monte. La scintilla iniziale - di natura accidentale - è divampata, stando a quanto emerge, in cucina e il fuoco si è subito esteso, devastando completamente l'appartamento.

Le fiamme hanno rapidamente divorato tutto, anche se fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti gravi: gli occupanti sono stati condotti all'esterno dagli uomini della Guardia di Finanza. Proprio i finanzieri hanno letteralmente preso in braccio, facendogli evitare qualunque tipo di rischio, un disabile sessantaduenne. Le condizioni del disabile e dell'altro evacuato sono buone, nessuno è stato portato al pronto soccorso.

Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e dovranno adesso, come prevedibile, valutare eventuali danni alla struttura. Il comando provinciale ha mandato sul luogo anche un'autoscala per facilitare i soccorsi.

In via Formica, in quanto competenti territorialmente, anche i carabinieri.