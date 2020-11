I barconi non si fermano: giunti 156 migranti in un'ora, hotspot ancora in ginocchio

Un barcone, con a bordo 86 migranti, è stato intercettato e bloccato dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza nelle acque antistanti a Lampedusa. Una seconda imbarcazione, con circa 70 persone di varia nazionalità a bordo, è riuscita invece ad arrivare direttamente a Cala Madonna. Sono già due gli sbarchi, nel giro di poco più di un'ora, che si sono registrati a Lampedusa.

Ieri c'erano stati, durante tutta la giornata, 4 approdi con un totale di 193 persone. L'hotspot, nonostante gli sforzi per alleggerire le presenze con trasferimenti sulle navi quarantena e con traghetto di linea o motovedette, resta inevitabilmente sovraffollato: oltre 700 gli ospiti. Negli ultimi 10 giorni è stato un sistematico via vai di navi quarantena a Lampedusa. Si sono avvicendate le navi "Allegra", "Rhapsody", "La Suprema" e "Azzurra" che hanno caricato centinaia e centinaia di migranti. Gli imbarchi, per la sorveglianza sanitaria anti-Covid, sono naturalmente possibile solo dopo che arriva l'esito del tampone rapido anti-Covid per ogni migrante e dopo che avviene, ad opera della polizia, l'identificazione: fotosegnalamento e rilievo delle impronte digitali.