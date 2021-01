Si rimuovono i barconi dei migranti, il porto ha già cambiato "volto"

L'aspetto, rispetto a diversi mesi fa, è già cambiato. Ma le operazioni di bonifica ambientale - tanto nelle acque antistanti al molo Favarolo, quanto al porto e al porto vecchio, - vanno avanti. Dai fondali vengono rimossi i rottami delle imbarcazioni dei migranti. "Rottami abbandonati, nell'area portuale, dalle autorità competenti dopo il sequestro - ha rilevato il sindaco delle Pelagie Totò Martello - . Da sindaco, mi sono assunto la responsabilità di avviare le operazioni di bonifica in difesa del porto, del nostro mare e del nostro ambiente, ma l'amministrazione comunale è ancora in attesa del sostegno del governo nazionale e regionale per completare gli interventi".