Nuova tratta aerea su Lampedusa, i vigili del fuoco battezzano il volo proveniente da Forlì

Nuova compagnia aerea in arrivo a Lampedusa, si tratta della Aeroitalia. Il boeing provenientete da Forlì è atterrato ieri, per la prima volta nella storia, sulla pista dello scalo agrigentino. Per l'aeromobile, con livrea tricolore, si è svolto il tradizionale "battesimo" con gli idranti dei vigili del Fuoco, un grande arco d'acqua sotto il quale passa l'aereo per il suo primo arrivo in aeroporto.