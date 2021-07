Hotspot di Lampedusa al collasso, ispezione della Lega: "Questo centro va chiuso"

Le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi, Francesca Donato, Annalisa Tardino sono state questa mattina presso l’hotspot di contrada Imbriacola, in uno dei momenti in cui più forte si è fatta la crisi sul fronte degli sbarchi.

"Si parla tanto di integrazione - dice l'eurodeputato Annalisa Tardino - ma abbiamo visto esseri umani buttati su materassi per terra, in condizioni igieniche e strutturali pessime nonostante gli sforzi degli operatori. E' una struttura al collasso: vogliamo la chiusura di questi centri e vengano fatti opportuni controlli in Nordafrica, dove chi scappa dalle guerre possa essere effettivamente accolto e integrato. Lampedusa deve essere conosciuta per le sue bellezze, non per il fenomeno migratorio".