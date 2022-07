Viaggio nelle viscere di Akragas, dal 4 agosto visite guidate gratuite nell'ipogeo Giacatello

Il nuovo itinerario è stato presentato in occasione dell'apertura della caffetteria del museo archeologico

Da giovedì prossimo 4 agosto, sarà possibile accedere gratuitamente all'ipogeo Giacatello, l'enorme opera idraulica realizzata per garantire l'approvvigionamento idrico di Akragas e che, dopo la vittoria di Himera del 480 a.C., fu materialmente costruita dai prigionieri cartaginesi. Si tratta di un percorso nuovo, promosso in collaborazione con Coopculture, parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e dal gruppo degli speleologi di Agrigento sotterranea. Tutti i giovedì, i visitatori del sito archeologico, potranno dunque usufruire del nuovo itinerario che, alle ore 18,00 parte dal museo archeologico “Pietro Griffo” e scende nelle viscere del sito Unesco. Si amplia dunque l'offerta turistica nel vasto parco archeologico così come crescono anche i servizi rivolti ai visitatori con la nuova caffetteria che è stata aperta ieri nel giardino del museo archeologico regionale.