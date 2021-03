L’Asp ricorda i compianti psichiatri Gatto e Randisi, Giordano: "Due figure che si sono spese fino all'ultimo"

Le comunità terapeutiche assistite del dipartimento di Salute Mentale di Agrigento, da oggi sono associate alla memoria degli psichiatri Giannuzio Gatto e Savio Randisi. A ciascuno dei medici, scoparsi prematuramente è stato intitolato un piano del padiglione della cittadella della Salute dove trovano assistenza i soggetti affetti da problemi psichiatrici.

Alla presenza di un nutrito gruppo di colleghi e familiari dei due medici scomparsi, in mattinata si è svolta una toccante cerimonia commemorativa con le testimonianze, di quanti li hanno conosciuti, che hanno ne hanno ricordato le loro doti umane e professionali . L’iniziativa è stata promossa dal direttore dl modulo dipartimentale Agrigento 1, Leonardo Giordano.

"Ci piaceva ricordare due figure che – ricorda dai microfoni di AgrigentoNotizie Giordano - fino all’ultimo si sono spese e lo hanno fatto fino a quando ne hanno avuto le forze fisiche”.

Vivo è il ricordo anche nel direttore del dipartimento di Salute Mentale, Giuseppe Provenzano: "Abbiamo condiviso – dice – tanti anni di lavoro e di organizzazione, sono stati due grandi professionisti che hanno dato molto alla psichiatria agrigentina".

A scoprire le due targhe commemorative è stato il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia che dai microfoni di AgrigentoNotizie evidenzia: "E’ stato un momento bello ricordare due professionisti, che dalle testimonianze raccolte, hanno lasciato bei ricordi”.

In osservanza delle misure di prevenzione del rischio contagio, tutti i presenti alla cerimonia di intitolazione, hanno indossato correttamente le mascherine di protezione, rispetto delle regole che però non è stato ugualmente garantito per quanto riguarda il distanziamento tra il pubblico presente.