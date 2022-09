Giornata mondiale dell'Alzheimer, nella valle dei Templi si è svolta "la passeggiata dei ricordi"

In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer si è svolta oggi nella Valle dei Templi di Agrigento l'iniziativa “la passeggiata dei ricordi" promossa dal Centro disturbi cognitivi e demenze del dipartimento di salute mentale dell'Asp di Agrigento. Diverse persone affette dal temibile morbo, hanno camminato lungo un sentiero multi sensoriale, lo scopo terapeutico è stato quello di far vedere ai pazienti i luoghi che sono propri nella memoria di ciascun agrigentino al fine di far riaffiorare in loro i ricordi.