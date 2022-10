Cala il sipario sul “Blufish day” la due giorni dedicati alla valorizzazione del pesce azzurro di Sicilia

Valorizzazione e promozione della dieta mediterranea e del pesce azzurro siciliano, questa in sintesi è la mission della manifestazione “Blufish day” organizzata da Italia Iniziative in collaborazione con il Comune di Realmonte. L'iniziativa che è sostenuta dall'unione europea, dal ministero delle Politiche agricole e dalla Regione siciliana, coinvolge anche Idmed (Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea) e l'associazione legumi di Sicilia.

Durante la serata conclusiva della manifestazione, lo chef Rosario Matina ha proposto dei piatti che abbinano i due ingredienti simbolo di quella che è stata da sempre chiamata la dieta “povera”, ovvero il pesce azzurro e i fagioli. Delle proprietà nutritive e dei benefici per la salute invece si è parlato durante un talk show moderato dal giornalista Giuseppe Moscato.