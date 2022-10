Il bus carico di passeggeri ribaltato per la tromba d'aria: le immagini dell'incidente

Il mezzo, adagiato su una scarpata, non è stato ancora rimosso: il parabrezza è andato in frantumi ma non ci sono stati feriti

E' rimasto nella scarpata sottostante alla fondovalle Palermo- Sciacca l'autobus che si e' ribaltato ieri sera a causa di una tromba d'aria. Lungo la statale, all'altezza di Contessa Entellina, il bus partito da Ribera e diretto a Palermo, ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail e si e' ribaltato su una fiancata. Il parabrezza e' andato in frantumi, ma per fortuna nessuno e' rimasto ferito gravemente.

Il mezzo verra' rimosso nelle prossime ore. Lungo il tracciato della Fondovalle, tanto in provincia di Agrigento quanto in quella di Trapani, per tutta la notte c'erano pericolose montagne di fango ed allagamenti non segnalati. Nessuna squadra di operai era al lavoro per mettere in sicurezza la statale.