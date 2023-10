Vasto incendio nelle campagne di Santo Stefano Quisquina, a rischio il teatro Andromeda

Un vasto incendio ha colpito pesantemente la parte alta del territorio di Santo Stefano Quisquina. Le fiamme sembravano inizialmente sotto controllo, ma ora la situazione appare assai difficile da gestire, a tal punto che sono entrati in azione dei canadair per cercare di domare il rogo nel più breve tempo possibile.

L’incendio ha interessato anche la zona in cui si trova il teatro Andromeda, uno dei luoghi-simbolo del territorio agrigentino, meta di numerosi turisti e sito conosciuto ad apprezzato in tutto il mondo.

“Purtroppo - ha dichiarato il sindaco Francesco Cacciatore - questa giornata dove soffia un forte vento di scirocco non è certamente a nostro favore. La situazione inizialmente era apparsa facile da gestire e l’emergenza sembrava destinata a rientrare in breve tempo, ma poi è diventata problematica da gestire. Le fiamme si sono infatti propagate in modo incontrollato e pericoloso creando non pochi problemi. Per questo sono intervenuti i canadair".

Nelle scorse ore altri incendi avevano colpito le zone di contrada Petrusa ad Agrigento e Bivona nella zona della diga Castello.