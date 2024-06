Un muro di fiamme "accerchia" Agrigento, i residenti: "Fermate il piromane"

Bruciano le campagne nei dintorni di Agrigento. Un vasto rogo ha inghiottito ieri una vasta porzione di terreni - alcuni dei quali coltivati - suscitando le ire e la preoccupazione dei residenti. La zona si trova a circa quindici minuti dal centro e a cinque dal cimitero di Piano gatta.

"Per l’ennesima volta - denunciano gli abitanti - qualcuno ha dato fuoco alle colline. Sono bruciati alberi, due piccoli boschi che davano riparo a moltissime specie animali, un uliveto e tra pochi metri le fiamme arriveranno alle case. E' il terzo anno che si ripete la stessa situazione, noi abbiamo più volte chiesto aiuto ma sul posto si sono recati solo i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, nessuno è venuto a chiederci nulla né sono stati effettuati rilievi da quanto ci è dato sapere per provare a risalire all'identità del piromane. Ci aspettiamo che questa volta, visto anche l’enorme danno ambientale ed economico, vengano aperte le dovute indagini".