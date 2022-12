Natale in caserma, presepe artistico in mostra al comando provinciale dei carabinieri

In occasione dell'inaugurazione del plastico della natività anche la donazione del Soroptmist Club di nuove apparecchiature per la stanza rosa

In occasione delle festività natalizie e, per il secondo anno consecutivo, il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento apre le porte al pubblico che, nell'atrio della caserma Biagio Pistone, mette in mostra il presepe artistico del maestro Roberto Vanadia.

Si tratta di una speciale natività ambientata nella Girgenti del passato con Gesù che nasce nei pressi di una tipica masseria siciliana. L'arte etnoplastica di Roberto Vanadia, dal 2007 è iscritta sul registro delle eredità materiali dell'assessorato regionale dei Beni Culturali.

In mattinata, il presepe è stato inaugurato alla presenza, tra gli alti anche del comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Vittorio Stingo e del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

Contestualmente, il Soroptmist Club di Agrigento che negli scorsi anni aveva curato la nascita, nel presidio militare, della stanza rosa dedicata all'ascolto delle donne vittime di violenze, ha dotato la sala di ascolto, di ulteriori apparecchiature informatiche.