Migranti, Croce Rossa: "Grazie al maltempo contiamo di azzerare presenze all'hotspot di Lampedusa"

"Sono andate via 400 persone, fra le quali 88 minorenni. Contiamo che domani venga effettuato un altro trasferimento così da azzerare le presenze e, se tutto va bene, da domenica al centro dovrebbero esserci pochissime persone". Lo ha detto, sulle presenze di migranti all'hotspot di Lampedusa, Ignazio Schintu che è il direttore delle operazioni di emergenza e soccorsi della Croce Rossa.

"Non si prevedono arrivi né per la giornata di oggi, né per i prossimi giorni, almeno fino a martedì - ha spiegato - perché il mare è brutto, anche se traghetti e aliscafo ancora stanno viaggiando".

All'assemblea generale dell'Onu a New York il presidente Cri Rosario Valastro sta portando "la voce dei migranti, ma anche di chi è impegnato nell'aiuto umanitario. "Credo che le due cose siano strettamente connesse: chi ha bisogno di aiuto e chi aiuta - ha spiegato Valastro in un video messaggio - Entrambe rappresentano sul campo le emergenze del nostro tempo, di cui il fenomeno migratorio è la manifestazione più evidente. Ma ci sono anche i conflitti, l'emergenza climatica e le povertà. L'Onu ha bisogno di tornare ad avere un ruolo centrale perché è fondamentale che sia la comunità internazionale tutta che agisca". "Come Croce Rossa - ha concluso Valastro - siamo operativi in tanti scenari d'intervento e siamo l'esempio che l'aiuto umanitario può farcela a rappresentare un argine alle tante crisi che affliggono il nostro tempo. Il volontariato deve

tornare a essere al centro del dibattito qui al palazzo di vetro"