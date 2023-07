Akragas, va in archivio la prima settimana di lavoro: le immagini dei gol dell'amichevole

Si conclude con un'amichevole in famiglia a tutto campo, allo stadio Esseneto di Agrigento, la prima settimana di ritiro pre-campionato dell'Akragas.

L'allenatore Marco Coppa ha schierato inizialmente una squadra con la casacca arancione capitanata da Cipolla e con Llama e Litteri in attacco, e una formazione in canotta bianca guidata da Sanseverino e Trombino. Due tempi ridotti e cinque reti in totale.

A seguire la prima uscita dell'Akragas, un centinaio di tifosi. In evidenza l'attaccante Litteri: suo il primo gol e doppietta finale per il bomber catanese che ha colpito anche una traversa. A segno per i "bianchi" anche l'attaccante Trombino su rigore e i giovani Marrale e Sannasardo. La squadra biancoazzurra tornerà ad allenarsi lunedì.