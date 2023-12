Il Volo a Sanremo 2024, Piero Barone e compagni lo scoprono in aereo: ecco la loro reazione

Piero Barone (di origini naresi), Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte “Il Volo”, torneranno a Sanremo da assoluti protagonisti. Sono entrati di diritto tra i 30 concorrenti in gara per l’edizione 2024. L’annuncio in diretta tv, con Amadeus che ha comunicato i primi nomi ufficiali dei cantanti in gara, è stato seguito dal trio mentre in aereo, poco prima che i cellulari venissero spenti per il decollo.

La trepidante attesa e la reazione dopo l’annuncio: tutto filmato e naturalmente postato sui social per la gioia dei fan.