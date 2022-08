L'ultimo saluto al “Paladino” di Girgenti: cattedrale piena per i funerali di Fofò Purtusu

In tanti auspicano che il ricordo di Alfonso continui a vivere in uno spazio pubblico a lui dedicato magari nel centro storico

Ad Alfonso Restivo è andato il saluto della comunità nella sua Cattedrale.

Centinaia di agrigentini hanno voluto accompagnare Fofò nel suo ultimo viaggio, le esequie celebrate dal parroco don Giuseppe Pontillo alla presenza dell'arcivescovo e di tutti i presbiteri, hanno reso solenni i funerali di un uomo iconico che con al sua semplicità e stravaganza rimarrà nella memoria di molti. La presenza delle autorità con in testa il sindaco in fascia tricolore e di molte persone di varia estrazione sociale, restituiscono il profilo di una persona che farà pesare la sua assenza.

“Carò Fofò come vedi – ha detto nell'omelia don Giuseppe Pontillo – a compimento della tua vita hai raccolto anche il frutto di tanta amicizia, vicinanza e amore che forse nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare, siamo qui, in tanti, con storie diverse e che tu sei riuscito a comporre”. Tanta la commozione per il “Paladino” di Girgenti nonché ultimo campanaro della cattedrale. Sull'uscio della sua porta sono stati lasciati dei fiori e in tanti sperano che la città non dimentichi Fofò "Purtusu”, dedicando a lui uno spazio che lo ricordi.