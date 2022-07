"Viaggio fra i quartieri", gli abitanti di Villaggio Mosè: "Abbiamo strade dissestate, buie, sporche e pericolose"

La rubrica “Viaggio fra i quartieri” fa tappa al Villaggio Mosè. A rivolgersi alla redazione di AgrigentoNotizie sono stati un gruppo di cittadini che abitano in via della Gioconda, la strada urbana che si affaccia lungo il trafficato viale Cannatello. Gli abitanti, segnalano lo stato di degrado nel quale sono costretti a vivere, dall'assenza di illuminazione pubblica al mancato decespugliamento che oltre a causare problemi igienico sanitari, limita pericolosamente la visuale dei conducenti dei mezzi in uscita dalla stradina. “Chiediamo un aiuto all'amministrazione, anche se dovrebbe essere loro dovere intervenire”, dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il signor Giovanni Savarino. “Questa strada – aggiunge il signor Calogero Volpe – venne asfaltata negli anni '80 a spese dei nostri genitori, da allora si sono eseguiti gli scavi per la rete idrica e fognaria, ma nessuna manutenzione è stata mai fatta al manto stradale che ormai non esiste più”.

