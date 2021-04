Stop al prolungamento del coprifuoco, flash mob di Fratelli d’Italia in via Atenea

Flash mob contro la proroga al 31 luglio del coprifuoco anti-Covid di Fratelli d’Italia ad Agrigento. I militanti del partito di Giorgia Meloni si sono radunati in piazza Gallo davanti alla sede della camera di commercio di Agrigento per esprimere contrarietà alle nuove misure di contenimento del contagio varate dal governo Draghi. “Siamo contrari al coprifuoco perché significa – spiega dai microfoni di AgrigentoNotizie il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano – la chiusura di tutte le attività turistiche e commerciali. Non si possono favorire le imprese turistiche straniere come quelle spagnole o quelle greche – aggiunge l’esponente politico – bisogna dare un contributo importante, oggi stiamo solo manifestando la prossima volta, purtroppo accompagneremo i ristoratori, gli esercenti e titolari di strutture alberghiere a consegnare le partite iva alla camera di commercio”.



